Fabian fuori rosa se non rinnova? Caravello: "No, il Napoli faccia come il Milan con Kessié"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Danilo Caravello, agente Fifa.

Fabian Ruiz, se non dovesse rinnovare, finirebbe in tribuna. Giusto oppure meglio fare come il Milan con Kessie?

"Assolutamente bisogna fare come il Milan, che negli ultimi due anni non ha sbagliato nulla. Se il calciatore non rinnova, ha il diritto ed il dovere di giocare fino all'ultimo giorno. Diversamente sono storture e forzature che non portano da nessuna parte. A meno che non siano accadute situazioni per cui il club proprietario del cartellino non abbia subito un torto dal calciatore e, allora, non possiamo giudicare. Abbiamo una cultura sbagliata di questo sport: il Milan, ad esempio, ha sfruttato Donnarumma, Calhanoglu e Kessie fino all'ultimo giorno, traendone un grande vantaggio. Non bisogna fare drammi, anzi, sfruttare i grandi professionisti che si ha a disposizione fino alla fine del contratto".