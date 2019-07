Fabian, il retroscena dello scopritore: "Il Barcellona offfrì 1mln per averlo nella sua cantera, se fosse rimasto al Betis..."

Quique Setien ha visto crescere Fabian Ruiz al Real Betis. Intervenuto a Radio Marca, l'allenatore ha così parlato dello spagnolo: "Lo voleva il Barça che offriva un milione per portarselo nella sua cantera. Rifiutammo l’offerta e sono sicuro che se non fosse andato al Napoli ora il club avrebbe potuto venderlo per 60. Fabian ha ancora margini di miglioramento, ciò che mi ha sempre impressionato è la sua capacità di apprendimento. Una spugna con piedi fatati e una testa da top player. Se non sarà quest’anno, l’anno prossimo Real Madrid e Barça faranno di tutto per riportarlo a casa".