Fabian, l'ex tecnico alle giovanili del Betis: "Già si vedevano le qualità, può fare ancora di più"

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato a Tuttosport di Fabian Ruiz che ha incrociato ai tempi del Real Betis: "Giocava nella formazione B e si vedeva già la qualità del giocatore. Per me può fare ancora di più e può giocare in ogni top club d'Europa. Ha grande tecnica, equilibrio ed è un calciatore moderno". Maturo per Barcellona o Real Madrid? Gioca già in una squadra top a livello mondiale e non è facile per nessuno imporsi in Italia".