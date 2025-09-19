Fabregas: "Quello che è successo al City col Napoli, in Italia non succede"

Il Como deve lasciarsi alle spalle i rammarichi per il pareggio subito in rimonta con il Genoa, a partire dalla trasferta al Franchi con la Fiorentina. Cesc Fabregas in conferenza stampa ha fatto riferimento anche alla partita del Napoli di ieri in Champions.

Una lettura sull'attacco: Morata ha toccato più palloni fuori area. Ma Fabregas vuole il giocatore che giochi sempre o che segni sempre?

"Se la squadra ha vinto sono contentissimo. Noi però non siamo una squadra dominante, quello che succede al City contro il Napoli in Italia non succede. Ovviamente perché il Napoli era in 10 al minuto 20. In Italia tutti sono molto coraggiosi ad andarti a prendere, ad aggredirti. Io mi sento comodo così perché so che con la qualità che abbiamo, con 3-4 ripartenze contro il Bologna alcune palle poi diventeranno gol. Fare o meno gol fa sicuramente la differenza, però per me l'attaccante deve saper giocare. Immagina Vardy che non toccava la palla con il Brighton ma che andava a una velocità incredibile, che si mangiava la palla... per andare a uomo guarda Hojlund contro Pongracic. Noi non abbiamo quel tipo di giocatore e preferisco".