Faggiano: "Conte? Vuole un progetto importante. Lo vedrei bene anche al Napoli"

Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha parlato così a Sportitalia sul futuro di Conte: "Penso che Antonio abbia bisogno di un progetto importante. In Italia ci sarà qualcuno che vorrà cambiare. Secondo me adesso è un po' presto perché il Milan su qualche fronte può ancora lottare. Lui ha bisogno di un progetto importante a livello dirigenziale, sia per quanto riguarda l'organizzazione, che le strutture. Lui non guarda solo la parte economica, ma tutto in generale. Io non penso sia andato a parlare già con qualcuno. La squadra adatta a lui? Anche il Napoli non è male".