Faraoni, l'agente scherza: "A fine gara gli ho detto: 'Hai deciso di non farmi camminare più per Napoli?’"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Faraoni, ancora una volta in gol contro il Napoli col suo Verona: "A fine partita l’ho chiamato. Sull’1-2 continuava a correre come un pazzo, ha provato a fare gol con la mano e a fine partita, ancora più arrabbiato, si è fatto espellere. A fine partita l’ho chiamato e gli ho detto ‘Hai deciso di non farmi camminare più per Napoli?’ (ride, ndr). Lui ha una simpatia per il Napoli e i napoletani. A volte i giocatori si attivano facendo bene contro il club per cui nutrono simpatia".