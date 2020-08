Faraoni, l'ex allenatore: "Che sorpresa la sua crescita, ma è abituato a giocare a 5..."

Giuseppe Sannino, ex allenatore di Davide Faraoni (esterno dell'Hellas che piace al Napoli) al Watford, si è espresso così sul suo ex calciatore a Radio Kiss Kiss Napoli: "Faraoni è stato un calciatore sorpresa. Sembrava un giocatore perso, invece a Verona si è riscattato. All'Hellas gioca come esterno nel 3-5-2, al Napoli invece dovrebbe partire da dietro, nella linea a quattro di difesa. Non è un calciatore che può giocare davanti. La sua seconda vita è stata in una disposizione a cinque a centrocampo, giocando appunto da quinto. Un conto è giocare con la consapevolezza di avere sempre tre compagni di squadra dietro, un altro conto è giocare da terzino nella difesa a quattro di Gattuso".