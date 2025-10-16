Faraoni torna sul gol che condannò il Napoli: "Divenni l'idolo dei tifosi della Juve"
Davide Faraoni, esterno difensivo attualmente svincolato, è stato per un pomeriggio il calciatore meno amato a Napoli. Colpa di quel gol che realizzò al Maradona nell'ultima giornata della stagione 2020/21, una rete che valse il pareggio per il Verona contro gli azzurri ed estromise la formazione partenopea dall'edizione successiva della Champions League, in favore della Juventus.
"Quella sera ho fatto gol al Maradona, davvero emozionante. Mi sono reso conto del ‘danno’ a fine partita, quando ho aperto Instagram e il telefono mi è scoppiato. Lì sono diventato un idolo dei tifosi della Juve, perché con la mia rete i bianconeri hanno ottenuto la qualificazione in Champions”, ha raccontato l'ex Hellas a Gianlucadimarzio.com.
