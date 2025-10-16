Dzemaili: "Noi i primi a rendere grande il Napoli di ADL! Prima i giocatori dovevi convincerli..."

Blerim Dzemaili, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Torino-Napoli 3-5? Quella settimana provammo un sacco di schemi, infatti se ricordate il primo gol è Insigne che mi mette una palla da dietro perfetta che nessuno si aspettava. Un giocatore come Cavani era difficile tenerlo in panchina, infatti poi i suoi gol furono decisivi. Il campionato è appena cominciato ma queste partite ti fanno capire come andrà la stagione: il Torino deve fare di più perché, dopo gli investimenti che ha fatto Cairo, ci si aspetta di più.

Il gol dell’ex è una coincidenza, noi abbiamo mosso i primi passi in questo grande Napoli, abbiamo avuto tanto successo in quei due anni con due coppe facendo un grande passo in avanti. Il Napoli di oggi non si può paragonare a quello nostro, parliamo di un altro livello: i giocatori oggi vengono volentieri, prima bisognava convincerli”.