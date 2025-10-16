Rrahmani è ancora ai box: "Non so in quale partita rientrerò, ma non rischieremo nulla"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nel corso della sua intervista a Cronache di Napoli si è soffermato anche sull'infortunio che lo terrà ancora per qualche partita lontano dal campo, dopo avergli già fatto saltare tutto il mini-ciclo dalla sosta di settembre a quella di ottobre. Di seguito le parole del centrale kosovaro:

"Sto meglio e sto lavorando per cercare di rientrare il prima possibile. Non sappiamo ancora in quale partita potrò rientrare ma dobbiamo essere preparati e soprattutto non rischiare nulla. Sono fermo da tanto tempo e perciò bisogna fare le cose con calma. E poi non è importante in quale partita ma che io rientri il prima possibile e soprattutto che sia sicuro in campo”.