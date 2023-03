Fascetti: "Koulibaly sostituito da Kim, il Napoli sembra essersi rinforzato"

"Il Napoli è bello da vedere, ha trovato dei bei giocatori, le due punte sono bravissime, poi ha anche altri giocatori forti".

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Eugenio Fascetti, allenatore: "Ho avuto Marcolini al Bari, era un ragazzo. Si allenava bene, aveva carattere, era un giocatore che meritava qualcosa in più, anche qualche grande squadra e mi fa piacere che abbia fatto una buona gavetta, mi auguro abbia trovato la strada giusta come ct del Malta. Ne ho avuti tanti di giocatori, ma lui era uno serio. Al Bari avevo giocatori forti, ma purtroppo per problemi societari eravamo costretti a cambiarne un po’ ogni anno, altrimenti quel gruppo sarebbe arrivato lontano. Abbiamo dato tante legnate all’Inter. La nostra vittima più che il Napoli era l’Inter.