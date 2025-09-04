Fassone: "Ad ADL consiglio restyling Maradona, ma conoscendolo farà la strada più dura"

vedi letture

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Non possiamo escludere che sia stato Conte a dare una spinta al presidente per il centro sportivo e lo stadio. De Laurentiis percorrerebbe una strada nuova se dovesse fare un nuovo stadio, perché in molti puntano sul restyling dell’impianto già esistente, come abbiamo fatto alla Juventus anni fa.

Io gli consiglierei il restyling dello Stadio Maradona, ma conoscendo il presidente vorrà seguire la strada più difficile. Quando si ha un gradimento politico superiore, l’iter si facilita se scegli un percorso nuovo puoi avere degli ostacoli. I tempi? Con il percorso agevolato ci vorrebbero intorno ai 4 anni. Uno stadio fatto bene può costare ottomila euro per ogni posto a sedere, quindi siamo sui 560-600 milioni di euro”.