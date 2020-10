Fassone: "Con la Juve il Napoli se la sarebbe giocata almeno alla pari"

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, ha parlato di Bakayoko e non solo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bakayoko era stato apprezzato da Gattuso come un diamante grezzo. Ora si sta sgrezzando e sarà di grande aiuto per Rino, per come vede il calcio. Quella con l'Atalanta è stata una bellissima partita, il Napoli è stato straordinario nel primo tempo. Juventus? Il Napoli avrebbe potuto giocarsela almeno alla pari. Avremmo assistito ad una partita spettacolare. Ora speriamo che venga rimessa in calendario e che si possa giocare comunque".