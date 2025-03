Fassone: "Non esistono stadi moderni con la pista d'atletica e a Napoli non si può eliminare"

vedi letture

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Europei 2032 e la candidatura di Napoli? Auguro a Napoli che possa esserci. Mi auguro ci sia almeno una città del sud, magari proprio Napoli. Non si può più perder tempo, ma spesso c’è una conflittualità tra enti pubblici e privati. Spero ci sia il concorso di entrambe le forze, altrimenti non sarebbe bello. Bisogna trovare la soluzione migliore per la città ed anche per il club.

Stadio Juventus? Ho dedicato anni importanti a costruire lo stadio della Juventus e conosco le dinamiche politiche che ci sono alle spalle. Sono certo che Manfredi e De Laurentiis vogliano la stessa cosa e mi auguro partano insieme nella progettazione di uno stadio che permetterebbe al Napoli di crescere anche a livello calcistico. Pista d’atletica? Non esistono stadi moderni con la pista d’atletica. A Napoli forse non si può eliminare , al massimo si potranno avvicinare di qualche metro le tribune. Questo neo non è eliminabile”.