Fassone: "Non mi sarei mai aspettato di vedere il Napoli così in basso e la Juve così in alto"

© foto di Federico Gaetano

Marco Fassone, ex dirigente di Juventus, Inter, Milan e Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Marte parla così del big match di domani allo Stadium fra Juventus e Napoli: "Ad inizio campionato non mi sarei mai aspettato di vedere il Napoli così in basso e la Juventus così in alto dopo un terzo di stazione, ma credo che la classifica rispecchi quanto si è visto in campo. Mazzarri si è ritrovato sulla panchina azzurra in un momento particolare, con il Napoli costretto ad affrontare, Atalanta, Inter e Juventus, oltre al Real Madrid in Champions, però già nella partita con i nerazzurri mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra".