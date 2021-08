Fava su Spalletti: "Grazie al mister la svolta della mia carriera"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex attaccante dell’Udinese Dino Fava Passero: “Osimhen è molto adatto al gioco di Spalletti, col mister può migliorare ancora tanto e fare un grande campionato.

Caso Insigne? Ci sono quei momenti durante la settimana che a sentire sempre voci sul rinnovo può dare un po’ fastidio e destabilizzare. Spero che si risolvi questa situazione al più presto per quello che ha fatto Insigne nell’ultimo periodo.

Aneddoto con Spalletti? Arrivato a Udine ero molto sconfortato, perché ero convinto di non essere all’altezza di fare la Serie A. In un allenamento me ne disse di tutti i colori ed io ero distrutto, allora mi passo vicino e mi disse: ‘Giovanotto e tu ti devi preoccupare quando non ti dico più niente’. Fu il giorno più bello della mia vita e la svolta della mia carriera”.