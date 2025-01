Fazzini in stallo, pres. Empoli tuona: "Proposta Lazio irricevibile! Se le cose stanno così, resta"

vedi letture

Jacopo Fazzini è un obiettivo comune di Lazio e Napoli. L'offerta degli azzurri all'Empoli supera quella del club capitolino, ma il giocatore sembra preferire i biancocelesti dove avrebbe più spazio.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lalazio.com, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti dell’offerta biancoceleste: "Fazzini e la Lazio? Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene?".

Trattativa in fase di stallo: "Io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo...Una proposta che a me non va bene, io non chiudo le porte a nessuno, ma se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi".

Fazzini torna ad allenarsi: "Domani tornerà in campo ad allenarsi ed è pronto per giocare, per noi Fazzini è un giocatore importante".