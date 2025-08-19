La griglia di Viviano: “Milan in costruzione, parte dietro a Napoli e Inter”
Per Emiliano Viviano, nonostante la ricca campagna acquisti e l'arrivo di Massimiliano Allegri, il Milan parte ancora di rincorsa nella lotta allo Scudetto. Questa l'opinione espressa dall'ex portiere di Bologna e Fiorentina dagli studi di Sport Mediaset: "Il Milan ha il vantaggio di giocare una partita alla settimana, che vale dal punto di vista fisico oltre che della concentrazione. Ma io credo che oggi sia una squadra in costruzione: i nuovi si devono ambientare, si deve girare una stagione negativa, c'è entusiasmo ma lo vedo un gradino dietro soprattutto a Napoli e Inter".
