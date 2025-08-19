Sabatini: "Preparazione Conte esagerata e mitizzata! Troppi infortuni, Lukaku ko ad ogni ritiro di Conte…"

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato di varie tematiche legate alla Serie A, Napoli compreso, attraverso il suo canale Youtube: “La mitica preparazione di Antonio Conte non è esagerata? Sembra che io voglia criticare Conte che è un allenatore top, quasi senza rivali, ma si sta mitizzando una preparazione che qualcosa di sbagliato ha. Altrimenti non ci sarebbero tutti gli infortuni che ci sono e vale anche per Lukaku. Ho ripercorso la carriera di Lukaku e quando non ha fatto la preparazione è stato benissimo, ma quando fece il ritiro all'Inter con Conte si fermò per 100 giorni.

Sarà un caso? Ora torna nel 2026, è uno strappo anche se lo chiamano in un altro modo. McTominay e Lukaku senza preparazione furono i migliori del Napoli! Fate tutto uguale all'anno scorso (ride, ndr) o allenatevi a Manchester (ride, ndr). Poi dissero, pure Conte, che era colpa dei campi di Castel Volturno, non vanno bene manco quelli di Castel di Sangro? Cambiate Castello allora! Invece c'è qualcosa che non va… e si è sottovalutata la nomina pure del vice-Lukaku con Lucca per lasciare Lukaku titolare e mettergli uno che non gli facesse ombra. All'Inter soffrì con Dzeko”.