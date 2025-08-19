Marino lancia l’allarme: “Se Lukaku si opera, saranno 7-8 mesi di stop”

"Una perdita gravissima per il Napoli". Non usa mezzi termini e giri di parole il dirigente Pierpaolo Marino, ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" in onda su Rai 2, che ha analizzato l'infortunio subito da Romelu Lukaku che lo terrà fermo ai box per una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il gigante belga del Napoli rimarrà fuori almeno tre mesi, sempre che non debba sottoporsi ad un'operazione.

Ma Marino aggiunge: "Se si deprimerà lo spogliatoio? Se ci sarà l'intervento sarà un periodo di 6-7-8 mesi di stop. Il Napoli ha solo una punta vera di ruolo che ora è Lucca, e dovrà giocare almeno fino a gennaio. Sperando che a gennaio sia pronto, perché ha un'età avanzata e una massa muscolare particolare. Il Napoli si trova di fronte a un problema che spesso viene sottovalutato, dagli informatori e dai tifosi, e che invece nelle società è un problema grosso ed è quello delle liste".