Auriemma: “Il più pronto è Jackson o il low cost Embolo. Vlahovic? Guadagna 12mln…”

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di Stile tv ha parlato del casting in casa Napoli per il sostituto di Romelu Lukaku: "Lukaku è il giocatore simbolo ma anche il cardine del gioco di Conte e l'infortunio sarà più lungo del previsto. Se dovesse essere necessario l'intervento i tempi si allungano a febbraio. Il nome più corretto, pronto direbbe Conte, al momento è Nico Jackson del Chelsea che ha tutte le caratteristiche di Lukaku. Se non vuoi spendere quei soldi puoi andare su Embolo che è in scadenza 2026, ha esperienza, fisicità ed il costo non è elevato. Conte vorrà un giocatore pronto già per il Cagliari.

Vlahovic? Sento questa cosa, ma perché dovrebbe abbassarsi lo stipendio, me lo spiegate? A fine stagione può andare via col suo cartellino sotto al braccio e prende lo stipendio che vuole. Perché deve abbassarselo? Voi ve lo abbassereste? Voi con 12mln netti a stagione, cioè uno al mese, voi ve lo abbassereste per il Napoli?”.