Galli: “Napoli favorito, si è rinforzato e sa come si vince! Curioso di una cosa..."

L'ex difensore Filippo Galli, oggi dirigente e nuovo opinionista di Radio TV Lega Serie A, ha parlato all'emittente ufficiale del massimo campionato italiano, in vista della ripartenza dei giochi. Tra le altre cose, però, ha anche ricordato il suo esordio in A: "Col Milan, seconda giornata della stagione 83/84 contro il Verona, vincemmo 4-2. Mi ricordo che debuttai da titolare in coppia con Luciano Spinosi perché Franco Baresi era stato espulso nella prima giornata contro l’Avellino".

Quindi Galli prova a fare le carte al prossimo campionato, indicando la squadra favorita per lui: "Il Napoli parte davanti a tutti, sarà favorito perché si è rinforzato, sa come si vince. Il Presidente De Laurentis è riuscito a riportare la squadra a un livello altissimo in maniera sostenibile. Sono curioso di vederlo alle prese con il doppio impegno". Poi ha aggiunto: "Sicuramente l’Inter e anche il Milan: ho fiducia in Tare, Allegri e nel lavoro che stanno iniziando. I rossoneri senza coppe potranno essere una delle possibili contendenti al titolo, anche se a mio avviso manca ancora una punta da doppia cifra. Poi sono curioso di vedere la Juve di Tudor e la Roma di Gasp che potrebbe essere molto interessante, senza dimenticare l’Atalanta di Juric. Il nuovo allenatore ha un’idea di calcio simile a quella del suo predecessore e dovrà provare a confermarsi. Un gradino più in basso metto il Bologna: ho grande grande stima di Sartori e del suo lavoro, potrebbe essere una sorpresa, magari non per il titolo, ma credo che i rossoblù possano ambire ai primi quattro posti insieme alla Fiorentina di Pioli, che torna dopo la parentesi in Arabia, conosce l’ambiente e sarà un valore aggiunto, e la Lazio di Sarri che è un allenatore con idee di calcio ben precise basate su fraseggio e possesso che a me piace molto".

Infine, Filippo Galli conclude indicando la possibile sorpresa: "Mi piacerebbe che il Como potesse riconfermarsi per la proposta di gioco che ha: è bello vedere una squadra che prova a proporre calcio e a giocare con coraggio. Fabregas avrà un po’ più di pressione e dovrà essere molto bravo a confermare quello che di buono ha fatto vedere lo scorso anno. Può contare su una rosa di grande valore, il Como è una delle squadre che ha investito di più".