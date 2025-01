Fedele: “35mln Comuzzo? Follia! Ormai bastano poche gare per essere Cannavaro o Nesta…”

Nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Comuzzo è un ragazzo di prospettiva, ma questi prezzi sono pazzi... Bastano poche partite in Serie A, ormai, per essere Cannavaro, Nesta e Vierchowod... Il centrale della Fiorentina può essere una base per il futuro, perché Rrahmani può andare via, ma ci andrei piano. Il Napoli avrebbe due ottimi difensori, uno già affermato e l'altro da formarsi; certe valutazioni, però, sono esagerate. In rosa abbiamo sempre Jesus, che può essere un'alternativa.

Mi sembrano tanti 35 milioni per Comuzzo. Lo stanno valutando come Buongiorno, che viene da due campionati di serie A ad alto livello... Mi sembra che stiamo supervalutando dei buoni giocatori, trattandoli come se fossero già dei grandi calciatori affermati. Però Il Napoli sta pensando di tornare alla vecchia politica di coprire il disavanzo di bilancio con delle plusvalenze: si guarda a dei giovani.

Non so se arriva un’ala: uno 'scartatore' il Napoli ce l'ha: è Neres. Serve, semmai, chi porti gol. Alla peggio, può farlo Ngonge. Conosco poco Billing, ma me ne parlano bene. Mi dicono che gli azzurri abbiano preso un ragazzone di un metro e novanta, anche di più, ma abbastanza bravo con i piedi. Con lui, il Napoli ha aggiunto un corazziere in rosa. Per quanto riguarda Roma-Napoli, la squadra giallorossa è stata rimessa insieme da Ranieri: aveva dei cocci sparsi ma il mister, da grande uomo di calcio, ha ridato animo e serenità all'ambiente, richiamando i giocatori abituati a certe sfide a dare qualcosa in più”.