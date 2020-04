Fedele: "A gennaio il Napoli ha comprato giocatori che ora costerebbero di meno"

Enrico Fedele, procuratore, ha parlato a Radio Sportiva: "Sarà un mercato con molti scambi e poca moneta, più lungo del passato. Non tutti i mali vengono per nuocere però, una rivisitazione potrebbe fare comodo. Ripresa dei campionati? La salute prima di tutto, ma se c'è anche una minima possibilità di riprendere in sicurezza allora credo che i campionati debbano essere conclusi e a porte chiuse. Si porterà la data di fine stagione al 30 stagione, con una deroga federale sui contratti in scadenza. Le coppe, invece, potranno essere completate nella prossima stagione".

Mi auguro che il Napoli capisca dalla situazione Milik che i contratti devono essere rinnovati molto prima della scadenza dell'anno successivo. Il polacco è un ottimo attaccanti ma con dei limiti, non è un rapace ma ha buoni numeri, in generale però lo preferisco a Petagna. Il Napoli a gennaio ha fatto un mercato di ridimensionamento, pagando in più dei buoni giocatori che se li acquistasse ora li pagherebbe meno. E lo stesso discorso vale per un'eventuale cessione dei big, ora incasserà molto meno"