Fedele allarmato: “Altro che Napoli eccezionale, ha subito una media di 12 tiri a partita!”

vedi letture

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La gara di sabato tra Juventus e Napoli non sarà una gara verità perchè non basta una partita per capire una squadra... Se dovessi giudicare il Napoli dalle prime partite sarei molto allarmato, perché ha subito una media di dodici tiri nella sua porta in ogni partita, e non li ha subiti dal Manchester City o dal Real Madrid, eppure tutti mi parlano di un Napoli eccezionale.

Parliamoci in termini chiari se vogliamo essere seri e non farci abbagliare dai risultati: il Napoli ha fatto quattro gol nel finale, in queste prime giornate. Col Parma non meritava di vincere, non so se avrebbe meritato col Cagliari, dove Meret ha fatto i miracoli, come anche col Parma. Il portiere fa parte della squadra? Non diciamo corbellerie: non puoi subire così tanto da certi avversari. Per adesso, il pomo della discordia è lui. E' un portiere bravissimo tra i pali, Meret perché ha qualità superiori a chi è alto 1,91. Ha difetti come tutti, ma non mi accanisco, se sbaglia.

Il Napoli non mi piace, non mi dà fiducia e speranza, perché è deficiente nella fase difensiva: deve comprare un difensore forte e qualcuno di bravo in mezzo al campo. Può anche vincere, sabato, ma la valutazione della squadra non può dipendere dai risultati. Molti abiurano al calcio di Allegri e Conte, fatto di contropiede, il contrario di quello di Guardiola, ma è un calcio che ti fa vincere, anche se qualcuno lo definisce troppo cinico. Una squadra, tuttavia, non è solo questo. Il calcio è qualcosa di strano, dipende da come lo vedi e come lo interpreti: se interpreti la prestazione, è un discorso; se invece interpreti il risultato, specie quando arriva anche se non sai come è venuto, fai un'informazione che non è esatta.

La Juve è più forte? Attualmente, no. Sta facendo varie prove e vive la crisi di Vlahovic. Il Napoli, però, a Cagliari ha segnato con un autogol, su una papera del portiere e su calcio d'angolo, subendo tanto. Troppo. Anche contro il Parma".