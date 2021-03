Fedele annuncia: "Sarri ha già dato l'ok a tornare per il prossimo anno"

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte: "Se torna Sarri, non è detto che Osimhen faccia panchina. Da quello che mi risulta, Sarri avrebbe quasi dato un assenso al suo ritorno l'anno prossimo. Risponde a quello che è il canovaccio del presidente: il colpo a sensazione. Comunque il destino del Napoli è segnato a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League con Gattuso che andrà via".