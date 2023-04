Fedele bacchetta Spalletti: “E’ stato presuntuoso nelle 3 gare col Milan. Vi spiego perchè”

Enrico Fedele, ex dirigente, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

La delusione per il mancato passaggio del turno di Champions c'è, ma non deve offuscare la straordinarietà della stagione azzurra. Esistono due tipi di rammarico, nella stagione in corso: quello per la Coppa Italia e quello per una sorta di presunzione da parte di Spalletti per le tre partite giocate contro il Milan: se ho una difficoltà contro questa squadra, che mi punisce sistematicamente in contropiede, devo cambiare qualcosa. L'allenatore doveva imporre ad un centrocampista una marcatura alla Fusi, a protezione della retroguardia. Il centrocampista doveva fare fallo, perché il Napoli ha preso 4 contropiede in fotocopia, considerando anche quello col Verona.

Il Napoli non ha perso per le decisioni arbitrali: è vero, l'arbitro ha sbagliato ma bisognava cambiare qualcosa. Gli azzurri con Osimhen dovevano sfruttare gli esterni per crossare, ma quelli del Napoli sono giocatori da rientro, convergono nell'area: hanno quindi caratteristiche diverse da quelle che servono ad un ariete da area di rigore. Non creiamo alibi: l'arbitro è una concausa, ma non dipende solo dalle sue scelte l'eliminazione degli azzurri. Juventus-Napoli? Sono fiducioso, gli azzurri vorranno reagire, avranno anche i cerotti ma questa Juve non mi fa proprio paura”.