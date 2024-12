Fedele: "Basta accanirci contro Juan Jesus! Anche Buongiorno ha fatto gli stessi errori"

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha difeso la prestazione di Juan Jesus nella sfida vinta dal Napoli a Genova: "Non sopporto che si accanisce con Juan Jesus. Non avete visto Frank Anguissa? E' stato il migliore nel primo tempo, ma perché non ha fatto fallo sul gol del Genoa?! Fa valere la sua fisicità, ma non la cattiveria.

Perché diamo la colpa a Juan Jesus, per il gol di Pinamonti? La sua unica colpa è stata quella di non aggredire la palla. Anche Buongiorno, nelle ultime due partite, ha fatto la stessa cosa, commettendo errori simili con una certa costanza. Se ci fosse stato lui, avrebbe fatto qualche altro errore, come nelle ultime volte in cui ha giocato. Dobbiamo finirla di accanirci. Vale anche per Meret. Lo ripeto: chi parla male di Juan Jesus ed Alex Meret è soltanto un accanito".