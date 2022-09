Fedele boccia Mario Rui: “Partita da 5 in pagella col Milan, altro che 7,5”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”: “Mario Rui? L'ex Empoli ha un piede educato, bello e morbido, ma ha sbagliato tre azioni difensive molto importanti, contro il Milan, lasciando Kalulu ed altri giocatori liberi di concludere a rete. Ha fatto una partita da 7,5, a San Siro? Ma dove?! Da 5: da 8 in fase d'attacco e da 2 in difesa. Bisogna fare una media. Voi fate un errore nella proposta: Rui, infatti, è un'ala. Se fa il terzino, se lo schieri lì, allora deve prima difendere e solo dopo attaccare".