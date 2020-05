Fedele: "Bruscolotti miglior difensore del decennio 1970-80. Sull'attaccante..."

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live parlando del Napoli nel decennio 1970-80: "Il miglior difensore del Napoli nel decennio 1970-80? Scelgo Bruscolotti che era difensore puro. Burgnich venne a Napoli in età più avanzata e si trasformò in libero. Il difensore ha il compito di non far segnare l’avversario. Tra gli attaccanti Altafini è stato un fuoriclasse, Savoldi è stato un grande: sentiva la porta e in area si faceva sentire. Era bravo di testa”.