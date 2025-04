Fedele: "Conte ci ha portato in Champions e ci sta facendo perdere lo scudetto"

"La colpa è di Conte. Non cambia. Non è più Conte quello che noi pensavamo. Non vede le riserve". Così Enrico Fedele a Televomero: "Conte ci ha portato in Champions e ci sta facendo perdere lo scudetto" ha aggiunto lo storico dirigente del Parma che poi ha rafforzato il suo pensiero quando il conduttore provava a fargli cambiare idea. "Sì, è così".

Chiaro il riferimento alla gestione dei cambi nell’ultima gara contro il Bologna, ma anche in quelle precedenti, quando Conte non ha utilizzato tutte le caselle a sua disposizione per poter fare le sostituzioni, nonostante le difficoltà del Napoli nei secondi tempi.