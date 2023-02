Fedele: “Dobbiamo solo decidere se festeggiare lo Scudetto con zeppole o pastiera”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco”: “Il Napoli è la squadra più forte in assoluto del campionato. Gioca con le prime e le seconde linee nella stessa maniera. Il 4-3-3 si è confermato il modulo ideale per questa squadra, a questo si aggiunge il calo dei calciatori delle altre squadre che hanno giocato il Mondiale.