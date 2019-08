Fedele dopo Fabian boccia anche Elmas: "Bassa qualità di passaggio, altra scommessa da far crescere"

Enrico Fedele, ai microfoni di Radio Marte, parla delle strategie del Napoli sul mercato e del momento azzurro: “Ancelotti vuole un giocatore dove ce ne sono già tanti, il presidente non lo vuole prendere perché teme che non possa servire e che costa tanto. Il presidente invece mi sembra orientato a prendere una prima punta. Non capisco perché prendere uno.

Marsiglia? Voto 7 alla prestazione, ho visto una squadra brillante. Ho visto delle giocate in attacco che mi ricordavano quelle del tridente di Sarri. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro campionato. Io farei di tutto per prendere Icardi, se non fosse possibile punterei su Dzeko.

Sono sempre convinto che serva un vero sostituto di Allan, uno che possa fungere da cerniera davanti alla difesa. Elmas? Si è proposto bene, ma gli dò un 5 per la qualità del passaggio e spero possa migliorare. Sono giovani che devono crescere, per contrastare la Juve non servono scommesse”.