Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il mercato del Napoli è ora da 10 e lode. Sono arrivati giocatori giovani e di qualità. La ciliegina sulla torta sarebbe Navas, non solo un grande portiere ma anche la guida giusta e sicura per la difesa”.