Gazzetta, Ramazzotti: "Peccato per Politano. Spinazzola dal 1' con l'Estonia? Non lo escludo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti: "Gattuso ripartirà dalle due punte con la sua Italia: spazio a Kean e Retegui, anche se il modulo tattico può cambiare. Gli infortuni di Zaccagni e Politano possono far cambiare qualcosa. Peccato perché il napoletano era uno degli uomini più in forma.

A questo punto Gattuso sarà obbligato a cambiare: magari con un play più arretrato davanti alla difesa, magari Cristante o Locatelli. Davanti Tonali, Barella e un altro giocatore che può adattarsi un po’ a coprire la fascia. Non escludo che questo giocatore posso essere Spinazzola, per questo non mi sorprenderebbe vederlo in campo sabato”.