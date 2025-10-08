Caso Osimhen, Sky: “Niente di nuovo, Procura Figc ha già archiviato”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: “Due le questioni oggi in casa Napoli. La prima, gli esami ai quali si sono sottoposti Politano e Lobotka. Per entrambi una lesione muscolare, al gluteo per Politano, all'adduttore invece per Lobotka. Con tempi stimati per il rientro più stretti per l'esterno, che ha dovuto rinunciare alla Nazionale e la sfida con l'Inter rappresenta l'obiettivo, la partita nella quale Antonio Conte spera di averlo pienamente recuperato magari anche prima, con Elmas e Neres che però possono rappresentare le soluzioni per mantenere gli stessi equilibri e eventualmente anche cambiarlo. Per Lobotka, invece, tempi un po' più lunghi ma Gilmour è l'opzione pronta, pronto come ormai lo è dopo la sosta Buongiorno e subito dopo Rrahmani e Milinkovic-Savic, che sta gestendo un po' di noie e di fastidi alla schiena.

E poi l'altra questione, l'affaire Osimhen, la faccenda plusvalenza, riproposta oggi dai colleghi di Repubblica con la pubblicazione dell'informativa a disposizione della Guardia di Finanza, che di fatto nulla aggiungono. Perché restano quei fatti, resta l'ipotesi di reato, di falso sia in bilancio, resta l'udienza da attendere il 6 novembre quando il Napoli presenterà l'ultima perizia di parte, un parere tecnico sul modo in cui sono stati valutati i tre giovani e Kanerzis, inseriti in una trattativa da 70 milioni di euro. Insomma nulla di penalmente rilevante, il parere dei legali del Napoli. Faccenda questa che va avanti per la giustizia ordinaria, parallela alla questione Osimhen e lo scambio Manolas-Diawara, ma lì è una questione di carattere contabile, mentre per la giustizia sportiva indagine già chiusa. Nessun rilievo mosso al Napoli, è indagine che potrebbe riaprirsi soltanto davanti a fatti e situazioni eventuali dei quali in questo momento non c'è traccia”.