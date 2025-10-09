Prima pagina

Il Mattino: "Stregato da Napoli"

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina al centrocampista azzurro Kevin De Bruyne: "Stregato da Napoli. De Bruyne senza segreti: la nuova vita del campione belga". In apertura l'intesa nel centro-destra per le prossime elezioni regionali: "Campania, Cirielli candidato". Di seguito la prima pagina integrale.