UEFA, Ceferin: "Nuovo format Champions dà imprevedibilità. Prima sapevi già le qualificate"

Presente all'assemblea ECA, divenuta EFC (European Football Clubs), il presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando del cambio di formula della UEFA Champions League: "Tutti vogliono il cambiamento, ma nessuno vuole attuarlo. La gente diceva che bisognava fare qualcosa, ma nel momento in cui ci provi, dicono 'no, no, no'.

Siamo stati coraggiosi e abbiamo dovuto parlare con tutte le parti interessate. Ora è una competizione di grande successo. Prima, a dicembre, si sapeva già chi si sarebbe qualificato; ora, anche la scorsa stagione, PSG e Manchester City non ne erano certi fino alla finale. Questa imprevedibilità è ciò che rende il calcio così speciale, e ne siamo molto soddisfatti".

Sul futuro dell'Europeo: "Non vedo cambiamenti per quanto riguarda l'Europeo in sé, forse per le qualificazioni. Non più partite, ma per renderlo più interessante. Ci stiamo pensando".