Il Mattino, Roano: "Due progetti paralleli, il Napoli vuole costruire nuovo stadio al Caramanico"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Luigi Roano: “Il Maradona è ufficialmente candidato per gli Europei, e per questo mi aspetto che il Comune è pronto a investire su questa pista. Ci sono, però, due binari paralleli, perché il Napoli vuole costruire un nuovo stadio, e la zona individuata è il Caramanico.

Per il Maradona servirà un progetto adeguato, ma lo stesso vale per l’eventuale nuovo stadio. Sono due binari paralleli perché hanno due fini diversi. De Laurentiis vuole lo stadio di proprietà per rendere la società ancora più forte. Il Comune ha uno stadio pubblico che deve funzionare almeno altri 5-6 anni e che deve essere a norma, in quanto candidato per gli Europei del 2032. Credo che al Comune interessi che il Maradona resti attivo a prescindere dal Napoli”.