Italia, Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma anche orgoglio a essere il Ct"

Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto a margine della presentazione del 'Nuovo Museo del Calcio' a Coverciano: "Sento tanta responsabilità però sono orgoglioso di essere il CT della Nazionale. Sarà dura, ma andiamo avanti".

Poi, rivolgendosi al presidente del Museo del Calcio Matteo Marani: "Ti devo regalare le famose scarpette del 2006 che ancora non te l'ho consegnate, mamma giù in Calabria non fa passare nessuno. E' la prima volta che vengo, l'ho sempre promesso e ora sono venuto, prima mi veniva difficile perché ero all'estero. E' emozionante venire qui perché ci sono tanti bei ricordi".