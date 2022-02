Fedele: "Il Napoli non ha nulla da perdere, anche se il Barcellona è in risalita"

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex procuratore e dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha parlato delle tre italiane impegnate in Europa League, in vista delle gare di ritorno degli spareggi che daranno l'accesso agli ottavi in programma per stasera: "Sono partite particolari. Credo che il Barcellona è in risalita, ma il Napoli non ha nulla da perdere. Lazio-Porto è una partita strana. Sarri lo reputo il più grande allenatore dal lunedì al sabato, ma la domenica è testardo nelle sue idee, non si dà mai sfogo al talento. Il calcio è fatto dai calciatori, l'allenatore deve dare le indicazioni giuste ma il talento non si può ingabbiare. Ha perso qualcosa in fase difensiva. La vedo troppo 'barocca' in certi frangenti. Io comunque spero e credo che possa superare il turno almeno il Napoli, l'Atalanta invece pare avere il percorso più semplice".