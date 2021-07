Fedele: "Insigne deve lasciare il Napoli. Jorginho non vincerà il Pallone d'Oro"

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, ex dirigente: "Insigne deve lasciare il Napoli, credo che questa sia la soluzione migliore per tutti. Spero ci sia un'offerta importante sia per la società che per il calciatore, ne guadagnerebbero tutti. Mi sembra che la questione rinnovo sia in stand-by e non mi sembra il caso che il calciatore vada via a parametro zero nel 2020.

Pallone d'Oro per Jorginho? L'italo-brasiliano sta facendo delle cose egregia e, per certi versi, anche sorprendenti. Ma non penso possa vincere il Pallone d'Oro anche qualora l'Italia vincesse Euro 2020".