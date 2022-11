Fedele: “Io non posso gareggiare con Jacobs, stessa cosa le inseguitrici col Napoli”

Enrico Fedele, ex dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Enrico Fedele, ex dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Non ho visto Qatar-Equador, ho visto solo la cerimonia di apertura poi ho visto la cosa com'era e... Volevo vedere l'Italia, peggio ancora e ho detto tutto. Io non credo al corteggiamento della Juve a Spalletti e Giuntoli. È vero che Spalletti e Ancelotti sono gli unici due allenatori invitati al Mondiale ma noi siamo stati anche capaci di mandar via Ancelotti. Anche io avrei rinunciato ad Ancelotti ma non per i risultati né per mettere in dubbio la competenza e l'arte dello gestire lo spogliatoio. Ma perché doveva evitare di andare in ritiro e chiamare la squadra a sé e dire: “qua si fa un blocco unico”.

Demme si adatterebbe a fare il regista come Lobotka? Demme non ha l'intelligenza di spostare subito la palla perché lui è uno che la porta; però è un recuperatore e una partita in quel ruolo la può fare benissimo. In questo momento Lobotka merita il rinnovo di contratto. Bisogna però conoscere la psicologia del calciatore perché qualcuno con il rinnovo potrebbe sedersi un po'.