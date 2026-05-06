Futuro Conte, Sabatini: "La sua partenza non è certa. Italiano? Qualcosa si è inceppato"

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"Quest’anno però al Bologna ho visto un bel gioco, ma non ho visto una buona difesa".

Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte, nel corso di 'Siamo Tutti Allenatori': “I risvolti dopo il mio chiarimento a Radio Marte son stati molto positivi, ho risposto con un vocale a tutti i messaggi privati che mi sono arrivati, soprattutto a quelli che mi insultavano. Su 100 persone circa a cui ho risposto con 90 circa ho chiarito, i restanti mi continuano a dare della ‘munnezza’.

Clemente Russo? Alcuni mi hanno detto che è di Marcianise, ma come vi viene in mente (ride ndr.)? Forse la mia battuta non è stata riuscitissima altrimenti sarebbe stata tradotta come avrei voluto. Immagino che ci sia tanta gente di Napoli che s’è scocciata di sentirsi dire che non sa lavorare, cosa falsissima, un luogo comune. Non direi mai, ma anche per contemporaneità, una roba del genere che non mi appartiene”.

Il futuro di Conte

“Il futuro della panchina del Napoli? Italiano al Napoli? Se la notizia fosse arrivata un anno fa avrei detto ‘grande notizia’ perchè Italiano ha fatto una carriera in ascesa, ma quest’anno qualcosa s’è inceppato. Non mi risulta che sia certa la partenza di Conte, Italiano sarebbe un profilo interessante. Quest’anno però al Bologna ho visto un bel gioco, ma non ho visto una buona difesa".