Slovacchia, De Matteis: “Hamsik può diventare il ct ideale”

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De Matteis ha però precisato che la scelta dipenderà dalle valutazioni personali dell’ex capitano.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e membro dello staff della Slovacchia guidata da Francesco Calzona, ha raccontato il forte legame tra Napoli e il calcio slovacco. Un rapporto costruito nel tempo grazie a figure simbolo come Marek Hamsik e Stanislav Lobotka, oltre allo stesso Calzona. De Matteis ha ricordato come, anche durante le trasferte europee, non mancasse mai il sostegno dei tifosi azzurri: “Molte volte quando giocavamo in giro per l’Europa c’era sempre una bandiera del Napoli o qualche tifoso del Napoli che ci aspettava fuori l’hotel”. Un legame rafforzato anche dalla presenza nello staff slovacco di figure come Simone Bonomi, già collaboratore ai tempi di Maurizio Sarri.

Hamsik, Lobotka e il ricordo del Napoli di Sarri

Ampio spazio anche al futuro di Hamsik, indicato come possibile commissario tecnico della Slovacchia: “Secondo me sì, sarebbe anche il naturale proseguimento di carriera… quando parla Marek lo ascoltano tutti perché non è molto loquace ma quando parla, parla da leader e quindi potrebbe essere sicuramente il suo naturale proseguimento”. De Matteis ha però precisato che la scelta dipenderà dalle valutazioni personali dell’ex capitano.

Non è mancato poi un passaggio nostalgico sul Napoli di Sarri, capace di incantare l’Europa con il suo gioco e protagonista della stagione dei 91 punti, con sfide memorabili contro il Manchester City di Pep Guardiola. Infine, sul futuro di Lobotka ha aggiunto: “Non ho parlato ultimamente con Lobotka, ma lui sta bene a Napoli. Sta bene, quindi non escludo un rinnovo”, invitando comunque alla prudenza in attesa delle decisioni su guida tecnica e assetto societario.