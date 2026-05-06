Dazn, Buscaglia: "Sarri? ADL ha già riscaldato una minestra e non gli è andata bene"

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Oggi alle 23:10 Le Interviste di di @antonio_noto

"La pista Italiano non la chiudo. Se dovesse esserci una rottura con Manna, l'orgoglio di ADL potrebbe essere solleticato in tal senso".