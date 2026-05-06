Dazn, Buscaglia: "Sarri? ADL ha già riscaldato una minestra e non gli è andata bene"

Dazn, Buscaglia: "Sarri? ADL ha già riscaldato una minestra e non gli è andata bene"TuttoNapoli.net
Oggi alle 23:10Le Interviste
di Antonio Noto
"La pista Italiano non la chiudo. Se dovesse esserci una rottura con Manna, l'orgoglio di ADL potrebbe essere solleticato in tal senso".

A Napoli resta da scoprire il futuro di Antonio Conte. Qualora dovesse andare via, quale sarebbe il profilo ideale per sostituirlo? A Tmw Radio si parla di Maurizio Sarri, Grosso, ma non solo. Di seguito l'opinione del giornalista e telecronista DAZN Ricky Buscaglia: "La pista Italiano non la chiudo. Se dovesse esserci una rottura con Manna, l'orgoglio di ADL potrebbe essere solleticato in tal senso.

E' possibile una riduzione di costi al Napoli, quindi anche per la panchina. Sarri? Dal punto di vista tecnico, è cambiato. Una minestra l'ha già riscaldata ADL e non è andata bene. Oggi è un uomo che non le manda più a dire, ed è giusto così. Quindi dico di no".