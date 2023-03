Fedele: "Kvara diamante grezzo, mi ricorda Del Piero. Oggi è il numero uno nel ruolo"

"L’altro è determinante perché è un trascinatore, è un guerriero, e mi riferisco a Osimhen..".

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione 'La Domenica Azzurra': " Kvaratskhelia ha segnato un gol simile a quello siglato da Di Canio contro il Milan. Il georgiano però ha segnato un gol alla Del Piero quando stava in forma e mi ricorda Alex. Il georgiano, in occasione del gol all’Atalanta, ha fatto una sterzata e una controsterzata incredibili, con un controllo di palla in un fazzoletto e con una forza nelle gambe notevole, come si capisce dalla potente conclusione. Pur avendo un pallore in viso ha le stimmate del mezzo fuoriclasse, ed è l’unico del Napoli., L’altro è determinante perché è un trascinatore, è un guerriero, e mi riferisco a Osimhen..

Kvara è veramente un diamante grezzo che può diventare splendente. In questo momento tra gli esterni d’attacco della corsia mancina il georgiano è il numero uno, come potenzialità e per quello che ha dimostrato nel primo anno a certi livelli. Mi piace anche Foden ma preferisco Kvara. Kim non è il migliore al mondo, deve migliorare nella marcatura in area, ma è forte ed ha una qualità fondamentale per un difensore: la concentrazione dal 1' al 95'".