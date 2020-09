Fedele: "Meret cosa ha dimostrato? Vada via! Gestione Giuntoli fallimentare. Sul calendario..."

Nel corso di Radio Marte è intervenuto l'ex dirigente sportivo, Enrico Fedele: "Koulibaly sarà ceduto al City? Nelle trattative c'è sempre uno che tira e l'atro che molla, bisogna non arrivare oltre al limite. Credo che si troverà un accordo e il Napoli impoverirà la sua qualità tecnica e arricchirà come sempre il suo portafogli. Sostituti all'altezza? Non sono certo Sokratis e Senese, l'unico sarebbe stato Thiago Silva, difensore che avrebbe portato la giusta esperienza alla difesa azzurra. Nessun giocatore attuale ha caratteristiche di guida del reparto difensivo, Rrhamani ha un po' più di piede ma bisogna vederlo nella difesa a quattro.

Cambio di modulo col 4-2-3-1? "Bisognerebbe togliere Insigne nella posizione dove si esprime meglio e questo sarebbe un peccato. Con questo modulo dietro al 'fenicottero' Osimhen oltre a Mertens potrebbe giocare anche Zielinski. Il polacco gioca così con la Polonia, è un giocatore di grandissima qualità, ma anche molto discontinuo".

Meret potrebbe non rinnovare: "Si trovi una squadra e vada via! Cosa ha dimostrato nel Napoli? Possiede basi tecniche ma ha difetti caratteriali, Gattuso ha fatto una scelta, fin'ora Meret non ha fatto ricredere il tecnico".

Sulla gestione: "A Castel di Sangro ci sono solo 10 giocatori che possono stare in una rosa di prima squadra e quindici figurine, acquisti sbagliati negli scorsi anni e ragazzi delle giovanili. Il Napoli Primavera è in un inverno freddo polare. Negli ultimi 5 anni il Napoli ha comprato 44 giocatori e nessuno che ha fatto la differenza, Allan lo ha preso il presidente e Fabiàn è stato preso sulla segnalazione del figlio di Ancelotti. La gestione di Giuntoli è stata fallimentare, l'ultima grande gestione è stata quella di Benitez. il ds sarà un grande a Carpi ma qui siamo a Capri, è solo un cuscinetto nell'ingranaggio, non ha nessuna possibilità operativa".

Il Napoli è 11 cm in media più basso di Juve e Atalanta: "Ho sempre parlato di Biancaneve e sette nani. Una squadra deve avere fisicità, non solo sulle palle inattive ma anche nella proposta di gioco, nell'aggressività e nel contrasto".

Sul calendario: "E' diviso in 3 parti, il Napoli affronterà le prime 6 tra ottobre e dicembre, per Natale sapremo di che pasta è fatto. Era meglio giocare prima fuori con Milan e Roma che credo siano le vere antagoniste degli azzurri".