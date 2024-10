Podcast Fedele: "Nessuno ha la panchina del Napoli. Ma c'è un punto debole e Conte lo sa"

L'ex dirigente Enrico Fedele è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato della ripresa del campionato: "In queste due partite potrebbe anche aumentare il vantaggio il Napoli, poi gli scontri diretti dovranno dire com'è la situazione. Io credo che Napoli e Inter siano di caratura superiore. L'Inter ha qualcosa in più nella fase difensiva. Il Napoli però ha trovato un'identità, grazie alla duttilità di Conte, che è partito in un modo e ora ha trovato un'altra soluzione. E poi il Napoli ha una cosa che gli altri non hanno: Rocco diceva che per vincere un campionato serve un portiere che para e un attaccante che segna, e poi 9 giocatori normali. Il Napoli ha giocatori che nell'uno contro uno sono fortissimi, anche in panchina.

Ditemi chi ha una panchina del genere. Oggi l'Inter davanti ha Thuram che fa gol, perchè Lautaro è in difficoltà. Se si ferma Thuram, è un problema. Il punto debole del Napoli è la difesa, Conte lo sa benissimo. Le altre? Per me la Juventus a stento arriverà al quarto posto. Quali di questi titolari potrebbero giocare nella Juve di 7-8 anni fa?".