Fedele: “Per il futuro servono calciatori importanti e di esperienza come Ibrahimovic”

Enrico Fedele, ex dirigente ed oggi opinionista sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8

TuttoNapoli.net

Enrico Fedele, ex dirigente ed oggi opinionista sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8: “Se gli azzurri hanno perso Insigne, Mertens non rinnova, Koulibaly, Fabian e Ospina vanno via cosa si può fare? Come si possono recuperare 40 milioni di stipendio? Gli azzurri quest’anno sono stati da 8 fino alle partite giocate in casa, poi ci sono stati degli errori di Spalletti che però ha raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Per il futuro cosa si può fare? Ospina deve rinnovare il contratto, a prescindere da tutto va trattenuto almeno un anno, Meret è un portiere che comunica poco con la difesa. Al Napoli servono calciatori importanti e di esperienza, come Ibrahimovic, che ti migliorino e aiutino la squadra nei momenti complicati”.